«Россети Московский регион» подключили к электросетям два новых социально значимых объекта в деревне Зарудня городского округа Коломна: блочно-модульную котельную и Дом культуры.

Для выдачи 75 кВт мощности котельной энергетики установили новую трансформаторную подстанцию с двумя силовыми агрегатами совокупной номинальной мощностью 200 кВА, построили линию электропередачи (ЛЭП) протяженностью 1,2 км, смонтировали три линейных разъединителя. Кроме того, установили два измерительных комплекса в релейном щите 0,4 кВ с автоматическими выключателями. Новая котельная заменит устаревшую и обеспечит теплом 14 многоквартирных домов, школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и другие объекты инфраструктуры.

Чтобы обеспечить энергетической мощностью в объеме 95 кВт Дом культуры специалисты проделали аналогичный комплекс работ. При строительстве ЛЭП часть трассы была пройдена методом горизонтально направленного бурения, что позволило обеспечить сохранность автодорог и тротуаров. В новом культурно-досуговом центре оборудуют помещения для работы кружков и творческих студий, здесь также смогут проводить кинопоказы, концерты и другие мероприятия.

Оба социально значимых объекта подключены по II категории надежности с возможностью резервирования электроснабжения в случае возникновения технологического нарушения