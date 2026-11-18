Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» за 10 месяцев 2026 года установили свыше 18,2 тысячи новых изоляторов на линиях электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения. Работы прошли во всех 26 районах Ставропольского края.

Для повышения надежности электроснабжения энергетики использовали отечественное оборудование из закаленного стекла, фарфора и полимерных композитов. Приоритет отдали стеклянным изоляторам: при повреждении такое устройство полностью разрушается, что позволяет бригадам мгновенно обнаружить дефект во время осмотра. Кроме того, закаленное стекло устойчиво к резким перепадам температур – это критически важно зимой, когда чередование морозов и оттепелей создает повышенную нагрузку на сети.

«Надежность изоляции напрямую влияет на стабильность электроснабжения потребителей, особенно в пик зимних нагрузок. Своевременная замена оборудования позволяет нам минимизировать риски технологических нарушений в непогоду и обеспечить безопасность персонала», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

До конца года специалисты заменят на ЛЭП края еще около 6,8 тысячи изоляторов.

Работы предусмотрены Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Ставропольэнерго» на 2026 год.