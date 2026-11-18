В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили подготовку электросетевого комплекса к периоду максимальных нагрузок. Специалисты выполнили ремонт 136 питающих центров и свыше 620 километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. На повышение надежности электроснабжения жителей, социально значимых объектов и предприятий региона системообразующая энергокомпания направила свыше 3 млрд рублей.

На высоковольтных подстанциях специалисты отремонтировали 38 силовых трансформаторов и 285 коммутационных аппаратов, а также заменили 887 опорно-стержневых изоляторов. В рамках технических мероприятий на ЛЭП энергетики заменили и укрепили 775 опор и более 500 фундаментов. Кроме того, обновили 29 километров провода, 1,7 тысячи контуров заземления и около 19 тысяч изоляторов. Для сохранения орнитофауны и снижения риска перерывов электроснабжения, связанных с жизнедеятельностью птиц, установлено 5,3 тысячи птицезащитных устройств. В качестве нового оборудования применялись комплектующие отечественного производства, адаптированные для эксплуатации в суровых климатических условиях Севера.

Все мероприятия «Россети Тюмень», направленные на подготовку энергообъектов Югры к отопительному сезону, выполнены в соответствии с утвержденными графиками. Своевременное проведение работ позволит обеспечить надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей главного нефтедобывающего региона России в осенне-зимний период 2026-2027 годов.