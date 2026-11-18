На пленарном заседании Международного форума «Электрические сети» (МФЭС-2026) «Энергия нового передела. Промышленные решения для устойчивой электроэнергетики» член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер РусГидро Сергей Кондратьев представил результаты масштабной программы модернизации энергообъектов и обозначил ключевые направления развития компании в условиях растущего энергопотребления.

С 2012 года РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ), направленную на обновление гидростанций. Последовательность выполнения мероприятий корректируется с учётом оценки состояния производственных активов, что позволяет гибко выстраивать приоритеты обновления отдельных единиц оборудования с учётом их актуального технического состояния. За время реализации ПКМ заменено и модернизировано 158 гидротурбин и 173 гидрогенератора, а также трансформаторное оборудование, устройства релейной защиты и автоматики. Это обеспечило энергосистеме дополнительный прирост мощности в объеме 760 МВт. Работы ведутся по долгосрочному плану с участием Гидроремонта-ВКК (входит в РусГидро) и российских производителей, таких как «Силовые машины» и «Тяжмаш».

Отдельное внимание было уделено энергосистеме Востока, входящей в контур присутствия РусГидро, где в условиях опережающего роста энергопотребления компания реализует программу повышения надёжности тепловых станций. За счёт капитальных ремонтов и модернизации оборудования удалось дополнительно обеспечить около 300 МВт мощности. Для устойчивого развития макрорегиона холдинг прорабатывает вопрос о продлении ресурса действующих мощностей, включая тепловые станции Приморья и Якутии, а также вопрос создания рыночного механизма возврата инвестиций для продления ресурса, что важно для надёжного энергоснабжения при растущем объеме потребления.

В рамках внедрения новых технологий РусГидро развивает взаимодействие с заводами-изготовителями: создаются совместные рабочие группы для оперативной проработки технических вопросов и типизации решений. Кроме того, компания формирует систему долгосрочного сервисного сопровождения оборудования на всём жизненном цикле. При переходе на новые газовые и паровые турбины большой мощности на текущем этапе определены основные условия долгосрочных сервисных контрактов, что важно для обеспечения высокой надёжности и бесперебойности работы генерирующего оборудования.