В Амурской области привлечено 3,6 трлн рублей инвестиций в проекты газохимической, нефтехимической, газоперерабатывающей и транспортно-логистической отраслей. Перспективы дальнейшего развития региона обсудили заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента в ДФО Олег Кожемяко и губернатор Василий Орлов, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Одним из ключевых направлений станет развитие трансграничной инфраструктуры. В регионе прорабатывается проект международного железнодорожно-автомобильного моста Джалинда — Мохэ. Протяжённость сооружения без учёта подходов составит около 684–700 метров, перспективная пропускная способность оценивается в 10–20 млн тонн грузов ежегодно. Переход должен сократить маршрут между Нерюнгри и Китаем примерно на 2 тыс. км.

Основные проектные решения по мосту уже сформированы, с китайской стороной согласован план совместных мероприятий. АО «Железные дороги Якутии» восстанавливает железнодорожную ветку Сковородино — Рейново. На первом этапе предполагается реконструировать смешанный пункт пропуска и речной терминал, завершить работы планируется в 2027 году. Одновременно рассматривается формирование транспортного коридора Мохэ — Найба с выходом через Якутию к будущему глубоководному порту Найба и Северному морскому пути.

Инвестиционная повестка также включает расширение мастер-плана Благовещенска. Действующий план предусматривает 54 мероприятия по развитию коммунальной, социальной, транспортной и туристической инфраструктуры. В обновлённый документ предлагается включить пять школ, спортивные объекты, физкультурно-оздоровительный комплекс, новый автовокзал и культурно-туристический центр.

По итогам встречи будет проработана корректировка мастер-плана совместно с Минвостокразвития России и другими федеральными ведомствами. В регионе также продолжается реализация проектов, связанных с развитием аэропорта, международной канатной дороги, туристической инфраструктуры и перерабатывающих производств.