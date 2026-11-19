На проходящей по территории Таджикистана воздушной линии электропередачи Л-503 напряжением 500 кВ произошло аварийное отключение. Инцидент 19 ноября привёл к кратковременным перебоям в электроснабжении отдельных потребителей Ферганской долины, сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.

Авария произошла 19 ноября в 06:19 на линии, по которой электроэнергия передаётся от Сырдарьинской ТЭС в Ферганскую долину. По предварительным данным, из-за неблагоприятных погодных условий на участке со сложным рельефом обрушилась одна из опор. После повреждения сработали автоматическая защита и противоаварийная автоматика, передача электроэнергии по Л-503 была прекращена, сообщает uzbekistonmet.uz.

К месту происшествия направлены специалисты и аварийно-восстановительные бригады АО «Национальные электрические сети Узбекистана». Работы проводятся совместно с профильными организациями Таджикистана. Из-за сильного ветра начало ремонта повреждённой линии было отложено до формирования безопасных условий для персонала.

К 08:14 электроснабжение всех потребителей, затронутых аварией, было восстановлено за счёт резервных мощностей. При этом ремонтно-восстановительные работы на самой линии Л-503 продолжаются. Электроэнергия в Ферганскую долину также поступает по другим направлениям, включая ЛЭП Л-524 напряжением 500 кВ от Ново-Ангренской ТЭС.