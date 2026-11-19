Карьер «Центральный» - наиболее крупный участок добычи полиметаллических руд на месторождении Нойон-Тологой в Забайкальском крае. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту вскрытия и отработки центральной части месторождения.

Нойон-Тологойское месторождение полиметаллических руд расположено на территории Александрово-Заводского района Забайкальского края. На площадке месторождения планируется устройство карьера общей площадью поверхности порядка 0,78 квадратных километра. Его проектная мощность принята в объеме 3,5 млн тонн.

«Переработка руды осуществляется на обогатительных мощностях ООО «Байкалруд» по апробированной технологии, с производством флотационных цинковых и свинцовых концентратов», - сообщил представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Сергей Мешалкин.

В числе основных объектов, которые размещаются в проектируемых границах карьера «Центральный», - площадка отвала горных пород, нагорные канавы, руслоотвод, склады плодородного слоя почвы и другие производственные и вспомогательные сооружения. Участок разработки месторождения находится в районе с повышенной сейсмичностью, до 6-7 баллов, поэтому в проект включили дополнительные меры защиты всех элементов горнодобывающего объекта.

Заказчик - ООО «Байкалруд».

Генеральный проектировщик - ООО «Прайм-Проект».