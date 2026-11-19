На Международном форуме «Электрические сети-2026» начальник службы информационной модели АО «СО ЕЭС» Николай Беляев принял участие в круглом столе «Разработка и применение цифровых моделей систем электроснабжения» Национального исследовательского комитета (НИК) D2 РНК СИГРЭ.

Деятельность НИК D2 Российского Национального Комитета (РНК) СИГРЭ «Информационные системы, телекоммуникации и кибербезопасность», представляющего интересы России в Международном Совете по большим электрическим системам высокого напряжения CIGRE, направлена на внедрение современных, надежных и эффективных решений в области ИТ, телекоммуникаций и автоматизации управления в электроэнергетике.

Представитель Системного оператора представил обзор деятельности CIGRE по унификации и стандартизации информационного обмена между энергокомпаниями. Ключевыми направлениями в этой области являются обмен опытом применения стандартов МЭК 61970 и МЭК 61968 (по общей модели данных CIM), применения стандартов МЭК 61850 (сети и системы связи на подстанциях) и их гармонизация со стандартами CIM, интеграция данных магистрального и распределительного электросетевых комплексов, управление ресурсами на стороне потребителя и другие.

«CIGRE, в отличие от МЭК, не является организацией по стандартизации и не выпускает международных стандартов. Однако она агрегирует опыт и знания множества мировых ученых и инженеров для анализа вопросов эксплуатации энергосистем и поиска решения проблем на стыке науки и практики с фокусом на решение реальных практических задач. Нередко результаты исследований CIGRE находят последующее отражение в стандартах МЭК. Изучение международного опыта необходимо для понимания текущего прогресса, а также проблем, с которыми сталкиваются другие компании, и направлений их решения», - отметил Николай Беляев.

Отдельное внимание он уделил применению стандартов CIM в России и основным направлениям их развития, в числе которых развитие канонической модели CIM, форматов обмена и сообщений и развитие методологии разработки и применения. Так, под руководством Минэнерго России при участии Системного оператора, ПАО «Россети» и ПАО «РусГидро» разработано 12 национальных стандартов серии ГОСТ Р 58651 по информационной модели электроэнергетики. Кроме того, внесены необходимые изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике», утверждено 3 постановления Правительства РФ и 9 приказов Минэнерго России. Системным оператором созданы цифровые информационные модели более 14 тысяч подстанций 110 кВ и выше, более 1200 электростанций, 75 территориальных энергосистем, организован обмен данными с более чем 1300 энергокомпаниями для актуализации цифровых информационных моделей энергообъектов и энергосистем.

Николай Беляев рассказал об актуальных трендах 51-й сессии CIGRE, прошедшей в 2026 году, и привел обзор основных исследований, доступных в электронной библиотеке CIGRE, с фокусом на вопросы информационного обмена. Он отметил, что среди глобальных вопросов рассматриваются реализация концепции бесшовного взаимодействия операторов магистральных и распределительных сетей (OneGrid) для координации процессов планирования и управления, взрывной рост нагрузки ЦОД, внедрение искусственного интеллекта в деловые процессы энергокомпаний и его сочетание с традиционными математическими моделями энергосистем, особенности управления инверторной генерацией (ВИЭ, СНЭЭ, ППТ), проектирование, строительство, наладка и эксплуатация цифровых подстанций, кибербезопасность и другие.

CIGRE и РНК СИГРЭ

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques — Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения) — неправительственная и некоммерческая международная организация, объединяющая ученых и специалистов в области электроэнергетических систем. Создана во Франции в 1921 году.

Системный оператор является коллективным членом CIGRE со времени своего основания в 2002 году. Специалисты компании представляют Россию в четырех из 16 исследовательских комитетов CIGRE: B5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С2 «Функционирование и управление энергосистем», D2 «Информационные системы, телекоммуникации и кибербезопасность».

Российский Национальный Комитет СИГРЭ представляет интересы России в CIGRE. Насчитывает 565 индивидуальных и 59 коллективных членов, в числе которых крупнейшие энергокомпании, производственные предприятия, научно-исследовательские институты и вузы. Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий входит в состав Президиума РНК СИГРЭ и является представителем России в Административном совете CIGRE.