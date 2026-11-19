Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил заявки 22 регионов на предоставление казначейских инфраструктурных кредитов в рамках второго этапа конкурсного отбора проектов. Общий объём финансирования на 2028–2030 годы составит 88,22 млрд рублей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Национальный проект “Инфраструктура для жизни„ предполагает комплексное обновление населённых пунктов. Строительство жилья должно сопровождаться своевременным созданием и обновлением необходимой для комфортной жизни инфраструктуры. По поручению Президента для таких целей действует механизм инфраструктурных кредитов. Это долгосрочная поддержка регионов на льготных условиях – под 3% годовых на 15 лет. Инструмент уже доказал свою эффективность и востребованность. По итогам второго этапа конкурсного отбора одобрено предоставление казначейских инфраструктурных кредитов на 23 проекта в 22 регионах на общую сумму 88,22 млрд рублей. Средства направляются на развитие коммунальной, транспортной, энергетической, туристической и производственной инфраструктуры – от сетей водо- и теплоснабжения, дорог и электроподстанций до обустройства индустриальных парков и особых экономических зон. Таким образом, на сегодня за счёт казначейских инфраструктурных кредитов одобрено финансирование 322 проектов в 85 регионах на общую сумму 581,22 млрд рублей», – сказал Марат Хуснуллин.

В рамках конкурсного отбора Республике Адыгея одобрено 3,6 млрд рублей на создание инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна». В Республике Дагестан 8,2 млрд рублей направят на развитие транспортной инфраструктуры. Республике Калмыкия выделили 500 млн рублей на развитие инженерной и энергетической инфраструктуры промышленной зоны в Элисте.

В Республике Мордовия 9,7 млрд рублей направят на реализацию двух проектов: строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, а также создание инженерной инфраструктуры индустриального парка «Светотехника». В Республике Татарстан около 6 млрд рублей используют для развития инженерной и транспортной инфраструктуры для создания кластера биотехнологических проектов «Зелёная долина». Республике Хакасия 2,4 млрд рублей одобрены на создание энергетической инфраструктуры промышленного предприятия.

В Алтайском крае 800 млн рублей направят на теплоснабжение особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». В Краснодарском крае 5 млрд рублей используют для строительства второй очереди головного канализационного коллектора в Краснодаре. Пермскому краю выделят 8 млрд рублей на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ промышленно-производственного типа, а также обустройство железнодорожной инфраструктуры промышленной зоны. В Ставропольском крае 5,8 млрд рублей направят на строительство объектов водоотведения.

В Иркутской области 2,5 млрд рублей предусмотрено на создание инфраструктуры территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Калужской области выделили около 960 млн рублей на развитие инженерной инфраструктуры индустриального парка «Воротынск». В Московской области 2,2 млрд рублей направят на развитие инновационной и инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Дубна». В Новгородской области около 6,2 млрд рублей используют для развития производственной инфраструктуры ОЭЗ «Новгородская». В Новосибирской области 1,5 млрд рублей направят на реконструкцию электроподстанции.

Омской области одобрены 3,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Авангард». В Оренбургской области 1,9 млрд рублей направят на строительство инженерных сетей промышленной площадки. Ростовской области выделили 7,5 млрд рублей на реконструкцию ливневой канализации в Ростове-на-Дону. Рязанской области направят 1,1 млрд рублей на реконструкцию автомобильных дорог.

Смоленской области 960 млн рублей выделено на создание инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ». Тамбовской области направят 2,8 млрд рублей на развитие инженерных сетей промышленной зоны. В Тюменской области 7,4 млрд рублей выделили на создание инженерной инфраструктуры круглогодичного курорта спортивно-оздоровительного формата вблизи областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Механизмы предоставления инфраструктурных бюджетных, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов демонстрируют ощутимые результаты для строительства инфраструктуры в российских регионах. С начала действия программ работы завершены по более чем 1 тысячи объектов и мероприятий в сферах коммунальной, транспортной, социальной, промышленной инфраструктуры, а также поставлено 8447 единиц транспорта.

«Действующие механизмы оказывают благотворное влияние на развитие регионов главным образом через стимулирование экономического роста, улучшение качества жизни населения и повышение градостроительного потенциала. Благодаря федеральному финансированию построено 48,5 млн кв. м жилья, создано более 240 тыс. рабочих мест, а также привлечено порядка 5,4 трлн рублей внебюджетных инвестиций в экономику регионов», – отметил первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Оператором программы инфраструктурных кредитов выступает Фонд развития территорий. Компания сопровождает инфраструктурные проекты от подготовки заявок до завершения работ.