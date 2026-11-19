ОАО «ВНИИКП» продолжает системную работу по профессиональному развитию молодых специалистов: в рамках соответствующей программы для них была организована масштабная ознакомительная экскурсия. Мероприятие охватило научные, исследовательские и производственные площадки института в г. Подольск, а также завод АО «СПКБ Техно».

На площадке ОАО «ВНИИКП» участники познакомились с ключевыми направлениями работы института. Первым пунктом программы стало отделение № 4 — направление сверхпроводимости. Здесь молодые специалисты прослушали доклад доктора технических наук Высоцкого В. С. об истории подразделения и его наиболее значимых работах.

Далее экскурсия продолжилась на производственной площадке отделения № 7: специалисты изучили технологические процессы производства эмалированных проводов. После этого участники посетили испытательные площадки отделения № 2 и пожарную испытательную лабораторию. В ходе осмотра они ознакомились с работой климатических камер и методами испытаний на пожарную опасность.

Завершающим пунктом первого этапа экскурсии стал Высоковольтный испытательный центр (ВИЦ) ОАО «ВНИИКП». Руководитель ВИЦ Гук Д. А. продемонстрировал возможности центра по испытаниям высоковольтных кабелей — это позволило молодым специалистам наглядно оценить исследовательский и испытательный потенциал института.

Второй этап программы прошёл на заводе АО «СПКБ Техно». Молодые специалисты детально ознакомились с производственными мощностями предприятия. В фокусе внимания оказались сразу несколько направлений деятельности завода: выпуск кабельной продукции, производство оборудования, работа цеха гальванического покрытия материалов, а также проекты по реставрации и модификации ретроавтомобилей. Участники отметили высокий уровень организации производства, вовлечённость сотрудников и развитую производственную культуру на предприятии.

ОАО «ВНИИКП» выражает искреннюю благодарность руководителям подразделений института, а также руководству и специалистам АО «СПКБ Техно» за тёплый приём, уделенное время и возможность для молодых специалистов расширить профессиональный кругозор.