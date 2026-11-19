Государственная транспортная лизинговая компания, Мосгортранс и Московская верфь подписали соглашение о сотрудничестве в области развития электрического водного транспорта. Документ был заключён на «Транспортной неделе — 2026» в Москве, сообщает ГТЛК.

Соглашение предусматривает подготовку и реализацию совместных проектов по строительству пассажирских электросудов, а также развитие необходимой транспортной инфраструктуры. В 2027–2028 годах на Московской верфи планируется построить 14 судов для регулярных и прогулочных маршрутов.

Новые электросуда будут использоваться для расширения сети речного транспорта и постепенного обновления прогулочного флота Москвы. Согласно планам столичных властей, к 2035 году речной флот города должен полностью перейти на электрическую тягу.

Московская верфь представляет собой предприятие полного цикла, предназначенное для строительства и обслуживания речного электротранспорта. На производственной площадке работают более 500 специалистов. Ранее, в 2025–2026 годах, ГТЛК заключила договоры на строительство здесь 16 электросудов различных типов в рамках проекта по обновлению гражданского водного флота с использованием средств Фонда национального благосостояния и государственной программы при поддержке Минпромторга России.