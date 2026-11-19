Нижегородский металлопрокатный завод, входящий в ГК «Металлсервис», запустил первую очередь производства стальных электросварных труб на борской площадке особой экономической зоны «Кулибин». Об этом сообщила Корпорация развития Нижегородской области. Предприятие стало первым производством, начавшим работу на территории ОЭЗ в городе Бор.

Объём инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей с учётом расходов на предпроектной стадии. Предусмотрено создание 103 рабочих мест. Завод выпускает трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения.

Первая очередь включает малый трубный стан и линию продольной резки рулона. В рамках проекта компания реконструировала производственный цех, построила собственную железнодорожную ветку протяжённостью 820 м, оборудовала площадку для хранения рулонной продукции и установила козловой кран грузоподъёмностью 50 тонн.

Запуск второй очереди предприятия запланирован на начало 2027 года. Она позволит увеличить производительность завода. Борская площадка вошла в состав ОЭЗ «Кулибин» в ноябре 2025 года. Компания получила статус резидента в декабре того же года.