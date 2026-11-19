В Усть-Илимском районе Иркутской области отремонтируют участок трассы Братск – Усть-Илимск с 168+542-го по 180-й километр. ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» объявило электронный аукцион с начальной ценой 1,135 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Работы охватят 11,458 километра дороги. Подрядчик восстановит дорожное покрытие и земляное полотно, приведет в порядок водоотвод, искусственные сооружения, примыкания и дорожные устройства. Подрядчик приступит к работам после заключения контракта и завершит их 30 октября 2028 года. Заявки принимают до 4 декабря 2026 года.

Дорога Братск – Усть-Илимск входит в опорную сеть России и связывает Братский и Усть-Илимский районы. В 2026 году на трассе уже ввели в эксплуатацию другой участок длиной 11 километров.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.