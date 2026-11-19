ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) внес в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-203 Юнион. Запись под номером 10913158 на модель КСО-203-UNION8B-1000Ч У3 подтверждает выпуск оборудования на территории Российской Федерации в строгом соответствии с требованиями правительственного постановления № 719 от 17 июля 2015 года.

КСО-203 Юнион предназначена для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц и напряжением 6 и 10 кВ. Камеры применяются в составе распределительных устройств, служащих для приема и распределения электроэнергии на промышленных, инфраструктурных и других объектах.

Конструкция предусматривает размещение аппаратуры главных и вспомогательных цепей камеры. Для обеспечения безопасности эксплуатации и обслуживания в оборудовании предусмотрены технические решения, включая разделение функциональных отсеков металлическими перегородками и систему блокировок, которая предотвращает ошибочные действия персонала при выполнении оперативных переключений во время обслуживания и ремонта.

«Мы предлагаем рынку современные, безопасные, безопасные и технологичные решения, которые помогут нашим партнерам реализовывать проекты любой сложности в строгом соответствии с федеральными требованиями. Полученный статус — это гарантия качества, надежности и технологического суверенитета для всех наших заказчиков», — подчеркнул директор ЧЗЭО Алексей Камынин.

Напомним, что в рамках положений 318-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 1875 в закупочных процедурах внедрен единый механизм ограничения допуска зарубежной продукции по принципу «второй лишний». При наличии хотя бы одной заявки с российским оборудованием иностранные предложения отклоняются. В этих условиях официальный статус отечественного производителя дает ключевые конкурентные преимущества при реализации проектов модернизации энергетической инфраструктуры.