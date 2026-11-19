Началась проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Ракитки» и «Десна» Троицкой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Щит "Василиса" пройдет 2,56 км. Максимальная глубина составит 39 м. Завершить работы планируем в 2027-м. "Василиса" – один из «ветеранов» московского метростроя. В ее послужном списке тоннели пяти линий: Сокольнической, Солнцевской, Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, старт проходки правого перегонного тоннеля между «Ракитками» и «Десной» запланирован на декабрь этого года.

«В июле завершили левый перегонный тоннель на участке «Новомосковская» – «Сосенки», сейчас там же продолжается сооружение правого тоннеля. А щит «Натали» работает между «Кедровой» и «Ватутинками»», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр пояснил, что в столице одновременно строят все шесть станций южного участка Троицкой линии.

«Доступ к метро получат больше 450 тысяч москвичей, которые живут или работают в Троицке, Ватутинках и других близлежащих поселениях. Благодаря продлению линии до Троицка сотни тысяч жителей и работников ТиНАО получат удобные станции метро в транспортной доступности, а время в пути до БКЛ для них сократится почти в 2 раза», – подчеркнул Сергей Собянин.

Он напомнил, что Троицкая линия метро соединит Троицкий административный округ с ключевыми точками притяжения столицы.

«К 2030 году с развитием ТиНАО пассажиропоток линии достигнет свыше 350 тысяч поездок в сутки. Пассажиров будут перевозить больше 70 современных поездов российского производства. Уже сегодня Троицкая линия имеет 5 пересадок на 4 линии рельсового каркаса: МЦК, БКЛ, Калужско-Рижскую и Сокольническую. В перспективе появится пересадка на станцию "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро», – заключил Сергей Собянин.

Как уточняется на портале mos.ru, с 2011 года в столице построили и реконструировали более 270 километров линий, 130 станций и 14 электродепо, включая вагоноремонтный завод «Братеево», Московского метрополитена и МЦК.

Совместно с ОАО «РЖД» запустили четыре Московских центральных диаметра — это 303 километра путей и 138 станций наземного метро. Подробнее о строительстве Троицкой линии и в целом о развитии столичного метро — в материале на mos.ru.