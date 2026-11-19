В городе Волжский Волгоградской области планируется строительство новой детской поликлиники. Этот объект призван улучшить доступность и качество медицинской помощи для юных жителей региона. Общая сумма, выделенная на эти цели из областного бюджета Волгоградской области, составляет 573,1 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info.

Проект предусматривает создание современного медицинского учреждения, оснащенного всем необходимым для оказания широкого спектра услуг. Для реализации этого важного для города проекта ведется поиск организации, которая займется строительством и вводом объекта в эксплуатацию.

Выбор подрядчика для выполнения работ будет завершен до 4 декабря. Работы должны быть завершены, включая ввод поликлиники в эксплуатацию, не позднее 20 октября 2027 года.

Условия участия в закупке доступны здесь.