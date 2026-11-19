ОАО «ВНИИКП» приняло активное участие в ключевых международных мероприятиях по стандартизации в области волоконно-оптических технологий — собрании МСЭ-Т и работе ПК 86А «Оптические волокна и кабели» МЭК.

5–6 ноября состоялось заседание Международного союза электросвязи (МСЭ-Т) — специализированного учреждения ООН в области телекоммуникаций. Центральной темой встречи стала стандартизация многосердцевинных оптических волокон — одной из наиболее перспективных технологий в волоконной оптике.

Многосердцевинное оптическое волокно позволяет разместить в одной оболочке стандартного размера (125 мкм) сразу несколько (от двух и более) независимых оптических каналов. Такой подход даёт возможность кратно увеличить пропускную способность сетей — при этом не требуется замена существующей кабельной канализации или расширение кабельных лотков в серверных помещениях.

В дискуссиях на площадке МСЭ-Т участвовали представители ведущих мировых компаний: China Telecom и YOFC (Китай), Sterlite (Индия), NTT, Sumitomo и Furukawa (Япония), Corning, Lightera и Photon Kinetics (США), Heraeus (Германия) и другие. Высокий уровень мероприятия подтверждает присутствие на нём министров связи ряда стран и представителей профильных ведомств.

От ОАО «ВНИИКП» в заседании в режиме видеоконференцсвязи принял участие заместитель заведующего отделом кабелей, проводов и арматуры для систем телекоммуникации и информатизации, заведующий отделом оптических кабелей ОАО «ВНИИКП» Дмитрий Тарасов.

Продолжая линию участия в формировании отраслевых стандартов, 10–11 ноября сотрудники ОАО «ВНИИКП» — Дмитрий Тарасов и ведущий научный сотрудник отдела оптических кабелей Александр Микилев — приняли участие в работе ПК 86А «Оптические волокна и кабели» Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Участие в этих мероприятиях подчёркивает: несмотря на внешние обстоятельства, ОАО «ВНИИКП» сохраняет высокую активность в сфере национальной и международной стандартизации. Институт не только следует современным отраслевым трендам, но и вносит вклад в их формирование, укрепляя позиции российской науки и промышленности на глобальной площадке.