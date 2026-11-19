Приказом Минэнерго России подтверждена готовность «Россети Московский регион» к работе в осенне-зимний период 2026/27 годов. В ходе оперативного совещания генеральный директор компании Александр Пятигор вручил паспорта готовности директорам филиалов компании. Он отметил, что это – результат слаженной работы всего коллектива «Россети Московский регион».

За этот год энергетики с опережением сроков реализовали комплекс мероприятий. Выполнен капитальный ремонт: 120 силовых трансформаторов, 1 044 выключателей 6–220 кВ, 3 057 трансформаторных подстанций, 466 трансформаторов напряжением 6–10 кВ.

Помимо этого, специалисты компании обновили 790 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения и 361 км кабельных ЛЭП. От древесно-кустарниковой растительности расчищено 8 292 га трасс линий электропередачи. На 100 % сформирован аварийный запас оборудования. В резерве – 181 передвижной источник снабжения электроэнергией общей мощностью 70,2 МВт.

Надежное электроснабжение потребителей готовы обеспечить: 1 823 специалиста (308 бригад), 2 161 единица спецтехники.