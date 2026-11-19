С января по сентябрь текущего года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 19 291 объект на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе 573 социально значимых и бюджетных учреждения. Общая присоединенная мощность составила 793 МВт.

В Санкт-Петербурге обеспечили электроэнергией 3 812 объектов на 300 МВт, включая 262 социальных и бюджетных учреждения: современную трехэтажную школу на 550 учеников в Красносельском районе, детсад на 245 мест в Василеостровском и поликлинику в Петродворцовом районах.

В Ленинградской области технологическое присоединение получили 15 479 объектов на 493 МВт, в том числе 311 социальных и бюджетных организаций: новый спортивный стрелковый клуб в Ломоносовском районе, фельдшерско-акушерский пункт и дошкольное учреждение во Всеволожском.

«Подключение к электрическим сетям и надежное электроснабжение образовательных, медицинских, спортивных учреждений – это наш вклад в повышение комфорта и благополучия жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, развитие регионов», — отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф»