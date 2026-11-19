Генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков выступил на пленарном заседании форума и на координационном совете МАСС по энергетике. Он рассказал об итогах работы по обеспечению надёжного электроснабжения и вниманию к современным технологиям.

Программа технического обслуживания и ремонта этого года практически завершена, работы по подготовке к зиме выполнены полностью и в срок. Это подтверждает оценка Минэнерго РФ и полученный паспорт готовности к отопительному сезону.

Энергетики «Россети Сибирь» отремонтировали более 4000 единиц оборудования, 2500 трансформаторных подстанций и около 20 000 км линий электропередачи (ЛЭП), а также расчистили свыше 8500 га трасс в охранных зонах ЛЭП.

«План программы технического обслуживания и ремонта этого года превысил 9,5 млрд рублей. Работы проводятся на огромной площади с большой рассредоточенностью населения. И мы понимаем, что электроснабжение множества отдалённых населённых пунктов — одно из основных условий комфортной жизни людей в суровом климате», — отметил Антон Дьячков.

Помимо основных производственных программ, уделяется большое внимание автоматизации и цифровизации в электросетевом комплексе: от мониторинга сети в реальном времени до разработки внедрения моделей искусственного интеллекта.

При этом энергетики рассматривают защищённость программных комплексов и оборудования как основу инвестиционных вложений в цифровизацию. Поэтому внедрение любой новой технологии в первую очередь оценивается через призму кибербезопасности.

Межрегиональный энергетический форум (МЭФ) — площадка для взаимодействия между энергетиками, представителями власти и бизнесом из Сибири. В рамках форума проходят специализированные круглые столы и секции по вопросам энергоэффективности, энергосбережения, энергетической политике и другим.