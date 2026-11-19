«Россети Центр» завершили реконструкцию пяти участков линий электропередачи 110 кВ в Ярославской области
19 нояб. 2026, 14:00
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Филиал «Россети Центр» — «Ярэнерго» завершил реконструкцию участков пяти транзитных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ на территории Ярославской области.
Энергетики установили новые опоры, заменили около 1 700 фарфоровых изоляторов на стеклянные, смонтировали 324 гасителя вибрации и 360 устройств для защиты птиц от ударов током. Все работы выполнила служба линий электропередачи филиала «Ярэнерго» без привлечения сторонних подрядчиков. Значительная часть процесса шла на высоте около 30 метров с использованием специальной техники и оборудования.
Реконструкция позволит повысить надежность электроснабжения почти 40 тысяч человек и свыше 140 социально значимых учреждений в регионе.