Сетевые компании отчитываются о ремонте линий, замене оборудования и подготовке к зиме. Для производителей проводов такие сообщения выглядят признаком спроса. Но между километрами в отчёте и заказом заводу может оказаться большая разница. На части линии достаточно заменить опоры и изоляторы, а нужный провод уже лежит на складе.

За девять месяцев 2026 года в Карачаево-Черкесии отремонтировали 265,1 км ЛЭП. При этом в сообщении о выполненных работах указана замена 20,7 км провода. Это разные показатели, и напрямую переводить один в другой нельзя. Даже уточнённый объём замены ещё не показывает, сколько материала предстоит купить, кто станет покупателем и когда потребуется поставка.

В новой статье RusCable.Ru "Почему километры ремонта ЛЭП не равны закупкам провода" разбираемся, как читать ремонтную статистику с пользой для продаж. Объясняем, чем километр линии отличается от километра изделия, почему закупка с упоминанием СИП может оказаться заказом только на проектирование и как один объект попадает в прогноз несколько раз. На условном расчёте показываем, как из программы ремонта выделить потребность в новом проводе и какие сведения проверить, прежде чем планировать загрузку завода.