Началось возведение Дворца спорта с двумя ледовыми аренами в Мневниковской пойме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здание строится в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке города. Мы выделили инвестору участок на улице Нижние Мневники, недалеко от станции метро "Терехово". Во Дворце можно будет заниматься зимними и летними видами спорта: хоккеем, фигурным катанием, футболом, спортивной гимнастикой и единоборствами», - написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Глава города рассказал, что в составе нового спортивного объекта появятся:

две ледовые арены с трибунами;

зал спортивной гимнастики с трибуной;

зал общей физической подготовки;

два зала единоборств;

тренажерный зал.

«На крыше сделают зеленую зону. На прилегающей территории – общественное пространство с зелеными насаждениями. Таким образом, у посетителей будут места для отдыха и внутри здания, и под открытым небом», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По его словам, завершить строительство Дворца спорта планируется в 2028 году.