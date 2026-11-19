Стартовало строительство Дворца спорта в Мневниковской пойме
Началось возведение Дворца спорта с двумя ледовыми аренами в Мневниковской пойме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Здание строится в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке города. Мы выделили инвестору участок на улице Нижние Мневники, недалеко от станции метро "Терехово". Во Дворце можно будет заниматься зимними и летними видами спорта: хоккеем, фигурным катанием, футболом, спортивной гимнастикой и единоборствами», - написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
Глава города рассказал, что в составе нового спортивного объекта появятся:
- две ледовые арены с трибунами;
- зал спортивной гимнастики с трибуной;
- зал общей физической подготовки;
- два зала единоборств;
- тренажерный зал.
«На крыше сделают зеленую зону. На прилегающей территории – общественное пространство с зелеными насаждениями. Таким образом, у посетителей будут места для отдыха и внутри здания, и под открытым небом», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.
По его словам, завершить строительство Дворца спорта планируется в 2028 году.
«Он дополнит инфраструктуру развивающейся Мневниковской поймы – будущего центра экономической активности Москвы. Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни"», – заключил Сергей Собянин.