Многое, в том числе ледоколы и сети спутникового зондирования

Европа присматривается к Арктике как к новому каналу передачи данных. В опубликованном в прошлом месяце европейском стратегическом плане в области телекоммуникаций заявляется о намерениях построить «Арктический кабельный узел» (Arctic Cable Hub), создание которого начнётся с прокладки подводных волоконно-оптических кабелей для соединения Гренландии с материковой Европой. В будущем прокладка оптических кабелей может быть расширена для того, чтобы обеспечить высокоскоростную передачу данных до Северной Америки и Азии.

Эта инициатива направлена на создание безопасной и устойчивой подводной кабельной системы, которая соединит Европу, Северную Америку и Восточную Азию через Северный Ледовитый океан по самому короткому маршруту.

С начала русско-украинского конфликта в 2022 году Европейский Союз сделал защиту своих подводных кабелей первоочередной задачей. Повреждение кабелей в Красном море и предполагаемые нарушения в Балтийском море выявили ключевые уязвимости в существующих волоконно-оптических линиях, соединяющих Европу с остальным миром. Арктическая трасса могла бы стать альтернативой существующей телекоммуникационной и

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