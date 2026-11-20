На площадке Международного форума и выставки «Транспорт России» Министр транспорта Дмитрий Ядров провел серию рабочих встреч с руководством субъектов Российской Федерации.

На встрече с Председателем Правительства Республики Дагестан Магомедом Рамазановым обсуждалось строительство тоннеля под Атлыбуюнским перевалом. Существующий серпантинный участок перевала на автодороге Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гунибна имеет крутые повороты и опасные участки, где регулярно фиксируются обвалы, камнепады и оползни. Новый тоннель позволит вывести основной транспортный поток с опасного участка, сделает движение независимым от погодных условий, особенно в зимний период, существенно снизит аварийность и сократит время в пути.

Отдельной темой стало обновление парка общественного транспорта при поддержке Минтранса России: в 2025 году в Дагестан поставлено 84 автобуса, в 2026 году запланирована поставка еще 141 машины: 63 по прямой субсидии и 78 по программе льготного лизинга, а в 2027 году ожидается поступление еще 52 автобусов.

С губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым глава Минтранса рассмотрел планы по модернизации аэродрома Киренск, входящего в национальную опорную аэродромную сеть. Работы пройдут в 2027–2030 годах в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Для приведения объекта в нормативное состояние предстоит реконструировать искусственную взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон и систему электроснабжения, а также установить светосигнальное оборудование, построить ограждение и участки патрульной автодороги.

Главной темой дискуссии с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным стала двухэтапная реконструкция инженерных сооружений аэропорта «Большое Савино». Реализация проекта запланирована на 2027–2030 годы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» с применением механизма государственно-частного партнерства. Проектной документацией предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, пути руления на перроне и перрона аэровокзального комплекса. Также запланирована установка мачт освещения перрона, замена светосигнального, метеорологического и радиотехнического оборудования, модернизация водосточно-дренажной сети с канализационной насосной станцией, аварийно-спасательной станции и периметрового ограждения.

Еще одной темой встречи стало обсуждение строительства третьего моста через реку Каму. Уже реализован первый этап проекта – реконструкция площади Гайдара. По дальнейшим этапам ведется подготовка территории для будущего строительства.

Кроме того, обсудили проведение в 2027 году Всероссийского отраслевого форума «Река». Который пройдет в Перми с 28 по 30 июня. Всероссийский форум «Река» – это новая площадка для диалога между государством, бизнесом и экспертами в сфере внутренних водных путей. Его главная цель – сформировать общее понимание дальнейших шагов по развитию внутреннего водного транспорта и выработать предложения для новой Концепции развития отрасли.

С главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым Министр транспорта обсудил ход строительства Ленского моста, возводимого по поручению Президента Российской Федерации на основе концессионного соглашения. Протяженность двухполосного мостового перехода с подходами составит 14,5 км.

Также стороны рассмотрели вопросы обеспечения судоходства в Ленском бассейне. В текущем году навигационно-гидрографическое обеспечение на всех участках внутренних водных путей бассейна выполнено в полном объеме в соответствии с государственным заданием, а гарантированные габариты судовых ходов выдержаны за счет проведения путевых и дноуглубительных работ. Параллельно продолжается обновление технического флота: с 2020 по 2025 годы ФБУ «Администрация Ленского бассейна» получило восемь новых судов, в том числе введен в эксплуатацию земснаряд «Ленский-153» производительностью 500 кубометров грунта в час, а в 2025 году – два обстановочных судна.

Обсудили строительство глубоководного морского терминала в селе Найба, первый этап которого разделен на две очереди. Первая включает создание береговой инфраструктуры и временного причала длиной около 180 м с проектной глубиной 11,5 м для приема морских проектных грузов с ожидаемым объемом перевалки 94 тыс. тонн в 2027–2029 годах. Вторая очередь предполагает возведение постоянного терминала в составе двух причалов пирсового типа, четырех причальных стенок и первой линии мощностью до 300 тыс. тонн в год, который станет опорной базой для северного завоза и отгрузки минерального сырья.