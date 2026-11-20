Энергетики обновили кабельные линии для гимназии № 56 и котельной в Люберцах
Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт двух кабельных линий, от которых запитаны гимназия № 56 и котельная на улице Федянина в Люберцах.
В рамках программы капитального ремонта специалисты компании провели ремонт двух кабельных линий, пролегающих от трансформаторной подстанции № 362. Линию электропередачи протяженностью 400 метров энергетики проложили от подстанции до гимназии № 56, вторую кабельную линию длиной 436 метров — до котельной. Общая протяженность обновленных участков составила 836 метров.
Ранее гимназия и котельная также получали электроэнергию, однако из-за износа линий был повышен риск возникновения технологических нарушений. После выполнения ремонтных работ данный риск был значительно снижен: учащиеся и работники гимназии, а также жители улицы Федянина могут не опасаться внезапных отключений электроэнергии или перебоев с теплом.
«Этот проект интересен тем, что он решает сразу две задачи: повышает надежность электроснабжения гимназии и снижает риски перебоев с теплом для жителей улицы Федянина. Износ кабельных линий был повышенным, и риск технологических нарушений — вполне реальным. Именно поэтому мы не стали ждать аварийных ситуаций, а выполнили плановый капитальный ремонт в рамках программы. Замена двух линий общей протяженностью более восьмисот метров — это комплексная работа, которая устраняет саму причину возможных проблем, а не их последствия», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.