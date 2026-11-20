Регулярное проведение ремонтов на атомных станциях «Росатома» направлено на поддержание надёжной работы энергоблоков и улучшение эксплуатационных характеристик оборудования.



Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС возобновил работу на трое суток раньше запланированного графиком срока после завершения планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания оборудования с модернизацией, а также очередной перегрузки топлива. В настоящее время он уже вышел на номинальный уровень мощности.



Специалисты выполнили в реакторе БН-800 замену 176 отработавших тепловыделяющих сборок на свежее топливо, осуществили эксплуатационный контроль металла, профилактический ремонт и техобслуживание насосов, трубопроводов и другого оборудования. Также был выполнен очередной этап модернизации системы химической промывки парогенераторов. Все эти работы повысят устойчивость эксплуатации и безопасность энергоблока.

«Фактический срок текущего ремонта энергоблока был сокращён на трое суток от планового. Этому поспособствовал проект, созданный в рамках Производственной системы Росатома, который был открыт на весь планово-предупредительный ремонт энергоблока в целом - от подготовки и до завершения. Помимо изначально запланированных работ был выполнен ряд дополнительных. Отмечу слаженную работу по проведению перегрузки топлива в реакторе персоналом реакторного цеха-3 и оперативную подготовку и выполнение работ персоналом цеха централизованного ремонта. В целом персонал атомной станции хорошо выполнил задачу, поставленную ему директором Белоярской АЭС Юрием Носовым», - пояснил заместитель главного инженера по ремонту Александр Белов.

Системная работа по повышению надёжности и безопасности действующих энергоблоков создаёт основу для дальнейшего развития атомной энергетики. Как ранее отмечал Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв:

«В XXI веке устойчивым и экономически приемлемым путём развития энергетики для планеты является атомная энергетика. И нет никакого другого подхода к решению этой задачи, кроме как развития атомных технологий».

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион «Росатома» принимает активное участие в этой работе.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.



Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16 % электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.



Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС ведутся работы подготовительного этапа к сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.