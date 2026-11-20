20 ноября 2026 года филиал «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» отмечает 85-летие. За юбилейной датой – судьбы нескольких поколений энергетиков, обеспечивающих надежное электроснабжение более трех миллионов жителей Самарской области.

Ключевые вехи истории филиала «Самарские распределительные сети» неразрывно связаны с развитием промышленного потенциала области. Введенная в эксплуатацию в 1937 году первая подстанция на окраине города ускорила индустриализацию Куйбышева (ныне – Самара), так как обеспечивала электроэнергией строящиеся производства и ближайшие населенные пункты.

В октябре 1941 года Куйбышев становится «запасной столицей» нашей Родины. В город и область были эвакуированы порядка 30 оборонных заводов.

20 ноября 1941 года Куйбышевский «Энергокомбинат» реорганизован в Куйбышевское районное энергетическое управление «Куйбышевэнерго» Главвостокэнерго Наркомата электростанций СССР. С этой даты начинает свою историю Управление воздушных и кабельных сетей, впоследствии – филиал «Самарские распределительные сети».

Великая Отечественная война стала временем суровой проверки на прочность. Обеспечение предприятий надежным электроснабжением потребовало экстренного ввода новых мощностей, создания единой системы управления и прокладки высоковольтных линий электропередачи к промышленному комплексу «запасной столицы». Именно в этот период было построено и введено в эксплуатацию несколько подстанций и создана оперативно-диспетчерская служба. Это на долгие годы определило высокие стандарты надежности электросетевого комплекса региона.

За последние 20 лет были реализованы такие крупные инвестиционные проекты, как строительство и реконструкция нескольких десятков подстанций 110 кВ. Также была подготовлена энергетическая инфраструктура к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году и международного форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году.

Сегодня филиал «Самарские распределительные сети» модернизирует инфраструктуру, наращивает мощности, внедряет передовые российские технологии, сохраняя традиции самарских энергетиков.