Это стало возможным благодаря эффективному вводу в промышленную эксплуатацию энергоблока нового поколения ВВЭР-ТОИ.



К 20 ноября 2026 года Курская АЭС (Электроэнергетический дивизион «Росатома») выдала в энергосеть страны свыше 18 млрд кВт*ч (126 % от годового плана ФАС России), и сейчас вырабатывает электроэнергию сверхпланово, обеспечивая ею ряд предприятий и жителей 19-ти субъектов РФ.



Досрочное выполнение государственного задания стало возможным благодаря вводу в промышленную эксплуатацию первого новейшего энергоблока ВВЭР-ТОИ в мае текущего года. К текущему моменту он уже выдал в сеть 6,708 млрд кВт*ч экологически чистой электроэнергии.

«Госкорпорация "Росатом" работает над выполнением поручения Президента России по увеличению доли атомной энергетики в национальном энергобалансе до 25 процентов в 2040-х годах. Исполнить его можно наращивая атомные мощности и выработку электроэнергии. Высокий уровень профессионализма каждого нашего работника, включение в работу нового высокотехнологичного энергоблока помогли реализовать государственную задачу, поставленную в нынешнем году. Единой командой с партнерами и нашими защитниками, отвечающими за безопасность персонала и объектов Курской АЭС, мы обеспечили эффективную работу ее энергоблоков. В обозримой перспективе нам предстоит ввести в строй три новых энергоблока ВВЭР-ТОИ. Коллектив Курской АЭС сделает все от него зависящее, чтобы добиться успеха начатого дела», – отметил и.о. директора Курской АЭС Андрей Ошарин.

Курская АЭС практически 50 лет обеспечивает электроэнергией экономику и потребности населения Курской и других областей Центрального Черноземья. Её доля в установленной мощности всех электростанций региона составляет 35%.



Годовое балансовое задание ФАС России по выработке электроэнергии и тепла формируется для каждой электростанции исходя из прогнозной выработки электроэнергии и тепла всеми электростанциями страны с учетом их режимов работы, ремонтов, внешних ограничений и иных факторов, а также с учетом прогнозного режима потребления электроэнергии и тепла.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. С учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Курская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в составе Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом», один из важных узлов энергосистемы «Центр», которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа РФ. В настоящее время энергоблоки № 3, № 4 РБМК-1000 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок №7 ВВЭР-ТОИ в ремонте.



Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.