На полях международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2026» Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), КЭАЗ и Торговый дом «Электротехмонтаж» (ТД «ЭТМ») подписали трёхстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Подписи под документом поставили коммерческий директор ПАО «ММК» Алексей Кузьмин, управляющий директор коммерческого блока АО «КЭАЗ» Петр Метелёв и директор департамента продаж «Заказчики» Григорий Дугин АО «ТД «ЭТМ».

Соглашение направлено на укрепление кооперации при реализации инфраструктурных проектов и развитие импортозамещения ПАО «ММК». Стороны также намерены сформировать долгосрочный технологический альянс, выстроить устойчивую цепочку поставок критически важного электротехнического оборудования и обеспечить технологическую независимость производственного цикла.

Соглашение закрепляет основные принципы сотрудничества сторон, включая условия гарантийного и сервисного обслуживания оборудования КЭАЗ, а также порядок согласования сроков его производства и поставки с учётом проектов и потребностей ММК.

«Импортозамещение в области электротехнического оборудования и создание надёжных цепочек поставок в этой сфере – важная задача для бесперебойной работы нашего металлургического комплекса. Уверен, что подписанное соглашение объединит компетенции металлургов и электротехников и создаст надёжный задел для стабильного развития наших компаний на годы вперёд», – отметил коммерческий директор ПАО «ММК» Алексей Кузьмин.

«Развитие отечественной промышленности требует формирования устойчивых и тесных связей между заказчиком, производителем и дистрибьютором. На этой основе мы решаем задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. Стратегическое соглашение с ММК и ЭТМ позволит наладить эффективное взаимодействие в части поставок и эксплуатации оборудования, оперативно решать возникающие технические вопросы. Убеждён, что документальное подтверждение нашего партнёрства откроет перспективы для реализации амбициозных проектов в интересах металлургического комплекса", - отметил управляющий директор коммерческого блока КЭАЗ Пётр Метелев.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди отечественных металлургических предприятий. Группа ММК производит широкий спектр металлопродукции высокого качества, фокусируясь на технологичных и премиальных решениях. Компания обладает высококачественной базой активов с полной производственной цепочкой от добычи и обработки сырья до производства металлопродукции.

КЭАЗ — один из ведущих отечественных производителей электротехнической продукции и систем автоматизации, чья история насчитывает более 80 лет. Предприятие работает с 1945 года, а его продукция применялась в том числе на атомных ледоколах. Завод неоднократно отмечался отраслевыми министерствами и зарекомендовал себя надежным партнёром ПАО «ММК».

АО ТД «Электротехмонтаж» — комплексный федеральный поставщик инженерных систем в России. Компания работает с 1991 года и выступает партнёром на всех стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства — от проектирования до эксплуатации. В ассортименте ЭТМ более 2 млн позиций. У компании развитая логистическая и торговая инфраструктура по всей России.