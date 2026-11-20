Группа компаний «КВС» стала новым владельцем имущественного комплекса бывшей фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50–52 в Санкт-Петербурге. Сделка была проведена через ООО «Специализированный застройщик „КВС-Невский“», которое стало единственным владельцем ООО «Невская мануфактура», сообщает «Деловой Петербург».

На участке площадью около 12,7 га планируется построить жилой квартал бизнес-класса, коммерческие помещения и транспортную инфраструктуру. Проект также предусматривает создание школы, двух детских садов, благоустроенных общественных пространств и восстановление исторических корпусов предприятия.

Объём инвестиций ранее оценивался примерно в 40 млрд рублей. На территории может быть построено около 170 тыс. кв. м жилья, ввод первой очереди запланирован на 2029 год. Проект будет реализован в рамках соглашения, заключённого на ПМЭФ-2026 между правительством Санкт-Петербурга, ООО «СЗ „КВС-Невский“» и структурой «БФА-Девелопмент».

Одним из ключевых обязательств инвестора станет реставрация главного производственного корпуса 1870 года постройки с водонапорной башней. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и серьёзно пострадало во время пожара в апреле 2021 года. Территория «Невской мануфактуры» станет вторым проектом редевелопмента ГК «КВС» после комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты».