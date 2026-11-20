Атомная станция в числе первых успешно прошла аудит СМК в новом формате.



9-13 ноября 2026 г. на Балаковской АЭС прошёл аудит системы менеджмента качества (СМК). На предприятиях «Росатома» такие аудиты проходят ежегодно в целях подтверждения соответствия международному стандарту ISO 9001. В этом году Балаковская АЭС в числе первых атомных станций прошла аудит СМК сразу по трем международным стандартам. В программу добавлены ISO 19443 с акцентом на требования ведения ядерной деятельности и ISO 9004 – руководство по достижению устойчивого успеха организации.

«Расширение программы аудита до новых стандартов в концерне говорит о том, что существующая система менеджмента качества на атомных станциях достигла определенного уровня и готова к новым вызовам. Балаковская АЭС, претендуя на звание флагмана энергетики страны, одна из первых внедрила интегрированную систему управления и ведет непрерывное улучшение по этому направлению», – отметил заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Владимир Гудеменко.

В течение недели представитель сертификационного холдинга «ДКС РУС» Кирилл Сидоров проверял техническую и производственную документацию, проводил интервьюирование персонала всех подразделений. Помимо этого, аудитор посетил тренажер по предотвращению неправильных действий персонала. Он отмечен как одна из положительных практик. Такой тренажер впервые разработан и введен в эксплуатацию на Балаковской АЭС.



Как положительную практику аудитор отметил и процесс вырезки темплетов из корпуса реактора в ходе планового ремонта на энергоблоке № 3. Несмотря на сложность и уникальность проведения работ, они были успешно реализованы в полном объеме. А результаты позволят увидеть реальную картину состояния оборудования и определить условия дальнейшей безопасной и надежной эксплуатации.



В числе сильных сторон также были отмечены: лидерство на всех уровнях, модернизация автоматической системы дозиметрического контроля, оптимизация процесса замены парогенераторов и другие интересные проекты. Каждый из них – это результат кропотливой и слаженной работы персонала Балаковской АЭС.

«Программа аудита была насыщенная – более сорока процессов интегрированной системы управления, но мы выполнили ее в полном объеме. В первую очередь, это стало возможным благодаря открытости персонала, высокому уровню вовлеченности в процессы и оперативности предоставления информации. Общались не только по бумагам: время от времени углублялись в тонкости, уходили в интересные дискуссии, выходящие за пределы аудита. Хочу отметить, что руководители всех уровней ориентируются в процессах, именно это и позволяет достигать таких высоких результатов, а большинство показателей находится в зеленой зоне», – отметил в ходе работы аудитор сертификационного холдинга «ДКС РУС» Кирилл Сидоров.

Итоги аудита – положительные: несоответствия отсутствуют, рекомендаций по улучшению деятельности Балаковской АЭС также выдано не было.

Безопасность является ключевым приоритетом деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион «Росатома» принимает активное участие в этой работе.



Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г.