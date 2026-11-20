Председатель совета директоров ГК КЭАЗ Андрей Канунников награждён орденом Святого преподобного Серафима Саровского
Торжественная церемония состоялась 20 ноября. Награду вручил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Орден Святого преподобного Серафима Саровского учреждён в 2020 году и присуждается за исключительные заслуги, способствующие процветанию и развитию Курской области. Им награждаются государственные и общественные деятели, представители науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства и различных отраслей экономики — за значимые достижения на благо региона, а также люди, ведущие общественно полезную деятельность: благотворительность, воспитание, сохранение исторических традиций Курского края.
КЭАЗ под руководством Андрея Канунникова не только укрепляет экономический потенциал Курской области, но и активно участвует в социальных и благотворительных проектах, направленных на повышение качества жизни курян и сохранение культурного наследия. Вручение ордена - свидетельство высокой оценки личного вклада Андрея Канунникова в процветание Курской области и признание заслуг команды.
- Эту награду я воспринимаю как признание труда всего коллектива КЭАЗ, который ежедневно вносит вклад в развитие Курской области и страны в целом. Я благодарен каждому за профессионализм и ответственность. Для нас важно не только развивать производство, но и поддерживать социальные инициативы, сохранять традиции и создавать условия для устойчивого развития территории. Признание – это стимул продолжать работу с полной отдачей, — отметил Андрей Канунников.