Торжественная церемония состоялась 20 ноября. Награду вручил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Орден Святого преподобного Серафима Саровского учреждён в 2020 году и присуждается за исключительные заслуги, способствующие процветанию и развитию Курской области. Им награждаются государственные и общественные деятели, представители науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства и различных отраслей экономики — за значимые достижения на благо региона, а также люди, ведущие общественно полезную деятельность: благотворительность, воспитание, сохранение исторических традиций Курского края.

КЭАЗ под руководством Андрея Канунникова не только укрепляет экономический потенциал Курской области, но и активно участвует в социальных и благотворительных проектах, направленных на повышение качества жизни курян и сохранение культурного наследия. Вручение ордена - свидетельство высокой оценки личного вклада Андрея Канунникова в процветание Курской области и признание заслуг команды.