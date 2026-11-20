Компания «Полиметалл» готовит к разработке Ново-Шайтанское медно-колчеданное месторождение в Кировградском муниципальном округе Свердловской области. Планы реализации проекта представили губернатору Денису Паслеру во время рабочей поездки в муниципалитет 18 ноября, сообщает информационный портал региона.

На месторождении ведётся разведочное бурение. Начать строительство подземного рудника планируется в 2027 году, горные работы — в 2028 году, добычу руды — в 2030 году. Запасы Ново-Шайтанского месторождения оцениваются почти в 4 млн тонн руды. В рамках проекта предполагается создать более 400 рабочих мест и построить вахтовый посёлок. После выхода предприятия на проектную мощность ежегодный объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, по предварительной оценке, превысит 2 млрд рублей.

Для транспортного обслуживания горнодобывающего комплекса планируется построить обход посёлка Левиха и железнодорожный тупик на станции Быньговский. В ноябре также был опубликован запрос предложений на разработку проектной и рабочей документации по инфраструктуре будущего предприятия.

Подготовка месторождения ведётся не первый год. Как сообщал информационный портал Свердловской области, ООО «Медно-Рудная Компания» получило лицензию на его разработку в 2016 году, а в 2018 году на объекте уже проводились проектные работы. Нынешний этап предусматривает уточнение запасов, проектирование инфраструктуры и последующий переход к строительству рудника.