В течение нескольких лет специалисты ОАО «ВНИИКП» разрабатывали технологию изготовления длинномерных проводов с высокой плотностью тока на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Провод состоит из медной матрицы с пазами, в которые уложены стопки ВТСП-лент, и стальной оболочки, в которую матрица заключена.

Результатом работ стало изготовление двух проводов длиной 70 м каждый, смотанных в транспортный соленоид диаметром 4 м. Испытания контрольных образцов подтвердили соответствие характеристик требованиям заказчика. Это первый в Европе длинномерный кабель с такими характеристиками: ранее подобные изделия производились только в Китае и США.

Провода рассчитаны на ток до 50 000 А в магнитном поле до 18 Тл. Они переданы в АО «НИИЭФА» для дальнейшей намотки демонстрационной обмотки индуктора ТРТ.

Проект ТРТ («Токамак с реакторными технологиями») — национальный проект в области исследований управляемого термоядерного синтеза. Одна из его целей — отработка физических и инженерных решений перед строительством полноценного коммерческого термоядерного реактора.