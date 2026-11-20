Новороссийский морской торговый порт и группа «Новоросцемент» планируют в 2027 году начать строительство мультимодального перегрузочного терминала в Новороссийске. Предполагаемый объём инвестиций превысит 10 млрд рублей. Об этом сообщил РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу «Новоросцемента».

Меморандум о сотрудничестве компании подписали 18 ноября на «Транспортной неделе — 2026». Для реализации проекта предусмотрено создание совместного предприятия. Терминал будет предназначен для перевалки сухих минеральных удобрений, зерновых и бобовых культур, а также продуктов их переработки. Новые мощности разместят на свободных территориях «Новоросцемента», которые не задействованы в текущей производственной деятельности.

По словам управляющего директора «Новоросцемента» Игоря Солонина, подготовительные работы уже ведутся. Мощность будущего терминала и сроки завершения строительства в сообщении не указаны.