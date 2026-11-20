В Тамбовской области ищут подрядчика для ремонта участка дороги «Тамбов–Пенза» – Рассказово–Уварово–Мучкапский от 55-го до 77,75-го км. Начальная цена контракта составляет 1,048 млрд рублей. Закупку проводят в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», сообщает портал RosTender.info.

Заказчик работ – Тамбовское областное государственное казённое учреждение «Тамбовавтодор». Заявки принимают до 7 декабря 2026 года. Победитель должен завершить ремонт с даты заключения контракта до 30 сентября 2027 года.

Проект предусматривает обновление дорожного покрытия, восстановление водопропускных труб и обустройство дороги. Участок имеет две полосы движения, а его протяжённость составляет 22,75 км. Работы профинансируют из бюджета Тамбовской области.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.