АНО по сертификации «Электросерт» объявила окончательные итоги конкурса, приуроченного ко Дню работника кабельной промышленности. Всего организация подготовила десять сертификатов, предоставляющих скидку 30% на работы по подтверждению соответствия продукции.

Конкурс проходил в несколько этапов. Первые сертификаты получили Флексикор и Энергокабель. Затем число победителей пополнили Кирскабель, Электрокабель Кольчугинский завод», кабельные заводы «Паритет» и «Спецкабель». По итогам конкурса сертификат также получил Угличкабель.

Оставшиеся три сертификата Электросерт передал партнёрам из RusCable.Ru для вручения представителям кабельной отрасли.