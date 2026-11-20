Электросерт подвёл итоги конкурса ко Дню кабельщика
АНО по сертификации «Электросерт» объявила окончательные итоги конкурса, приуроченного ко Дню работника кабельной промышленности. Всего организация подготовила десять сертификатов, предоставляющих скидку 30% на работы по подтверждению соответствия продукции.
Конкурс проходил в несколько этапов. Первые сертификаты получили Флексикор и Энергокабель. Затем число победителей пополнили Кирскабель, Электрокабель Кольчугинский завод», кабельные заводы «Паритет» и «Спецкабель». По итогам конкурса сертификат также получил Угличкабель.
Оставшиеся три сертификата Электросерт передал партнёрам из RusCable.Ru для вручения представителям кабельной отрасли.
Благодарим всех участников за активность, тёплые слова и интерес к нашей работе!
Надеемся, что скидка станет приятным бонусом для заводов и поможет снизить затраты на подтверждение соответствия продукции.