Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 1 МВт дополнительной мощности для электроснабжения больницы в Центральном районе Санкт-Петербурга. Общий объем присоединенной мощности превысил 1,2 МВт.

Энергетики построили и оборудовали новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, установили два силовых трансформатора мощностью 1600 кВА каждый, проложили кабельные линии электропередачи 10 кВ, а также смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии. Все использованное оборудование - российского производства.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».