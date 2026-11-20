Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» за 10 месяцев 2026 года подключили к электрическим сетям 11 медицинских учреждений в Ставропольском крае. Суммарно социально значимым объектам выдано почти 0,5 МВт энергетической мощности.

Специалисты в том числе обеспечили электроэнергией три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в Предгорном районе – в поселке Подкумок, хуторе Хорошевском и селе Новоблагодарном. Для этого энергетики построили порядка 500 метров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ. Ключевым техническим решением при технологическом присоединении ФАП в селе Новоблагодарном стала модернизация трансформаторной подстанции: вместо трансформатора на 400 кВА специалисты установили более мощный – на 630 кВА. Замена силового оборудования позволила полностью закрыть текущие потребности медицинского пункта и создать резерв на перспективу. Новые учреждения оснастили интеллектуальной системой учета электроэнергии, которая позволяет контролировать объемы потребления и своевременно планировать техобслуживание сети.

Необходимый объем мощности также получили медицинские учреждения в городе Георгиевске, селах Старомарьевка (Грачевский район) и Новомихайловское (Красногвардейский район), хуторах Ровном (Степновский район) и Васильевском (Кочубеевский район), поселках Присадовом (Новоалександровский район) и Рабочем (Кочубеевский район), а также в ауле Новкус-Артезиан (Нефтекумский район).

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.