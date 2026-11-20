В филиале ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнено 6,3 тыс. обследований с применением передвижных электротехнических лабораторий (ЭТЛ). Они позволяют оперативно проводить диагностику на удаленных и труднодоступных территориях. Выполненные мероприятия необходимы для надежного функционирования магистральных подстанций и линий электропередачи, которые обеспечивают электроснабжение потребителей в 10 регионах в зоне ответственности филиала.

В ходе обследований специалисты контролировали ключевые параметры изоляции силовых трансформаторов и выключателей, состояние кабельных линий, контуров заземления и другого основного и вспомогательного оборудования. Это помогло на ранней стадии выявить дефекты, отбраковать неисправные узлы и агрегаты. По итогам диагностики будет сформирован график технического обслуживания и ремонтов оборудования на 2027 год. Планирование на основе точных данных позволяет оптимально распределять ресурсы.

Сегодня в распоряжении предприятий МЭС Северо-Запада находятся 16 ЭТЛ, оснащенных всем необходимым оборудованием: приборами контроля изоляции и диэлектрических характеристик, измерителями сопротивления заземления, комплексами для проверки выключателей и аппаратурой для испытаний повышенным напряжением. Специалисты по диагностике филиала стали лучшими на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства, которые прошли в апреле 2026 года в Санкт-Петербурге.