В Железногорске (Красноярский край) на площадке Центра компетенций «Росатома» по созданию технологий для замыкания ядерного топливного цикла завершена отладка оборудования Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ). Комплекс готовится к началу опытно-промышленной переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), запланированному на ближайшее время.

Готовность комплекса представили делегации, в которую вошли депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ нового созыва, представители Российской академии наук, Общественного совета госкорпорации «Росатом», Федерального медико-биологического агентства, экологических организаций.

Визит объединил две площадки: Опытно-демонстрационный центр и стройплощадку подземной исследовательской лаборатории в окрестностях Железногорска. Эти проекты решают взаимосвязанные задачи: возврат ценных материалов в производство свежего топлива для энергосистем IV поколения и научное обоснование безопасной изоляции радиоактивных отходов, которые невозможно использовать повторно.

Радиохимическая переработка ОЯТ – тот этап, где замыкание ядерного топливного цикла становится реальностью: ценные материалы возвращаются в производство свежего топлива, что на практике воплощает принципы экономики замкнутого цикла. Это помогает полнее использовать природные ресурсы и расширять топливную базу атомной энергетики. Развитие радиохимических технологий — одно из ключевых условий перехода к замкнутому ядерному топливному циклу, предусмотренного национальным проектом «Новые атомные и энергетические технологии».

При этом долгоживущие радиотоксичные компоненты отделяются для последующей утилизации, а отходы, которые невозможно вернуть в цикл, подлежат финальной изоляции. Научное обоснование такой изоляции – задача подземной исследовательской лаборатории, которую строит в окрестностях Железногорска Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО). На глубине более 500 метров, в гнейсовых породах Нижне-Канского массива, ученые будут изучать возможности размещения высоко- и среднеактивных долгоживущих радиоактивных отходов (РАО) в геологической среде. Задача лаборатории — получить экспериментальные данные, чтобы оценить, насколько надежно горные породы и инженерные барьеры смогут удерживать радионуклиды в течение многих тысяч лет. Программа исследований включает более 150 научных направлений. Научное руководство проектом осуществляет Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН).

Запуск лаборатории запланирован на 2031 год. Сейчас на площадке идут научные исследования и завершаются работы по созданию «энергокомплекса» – инфраструктуры для начала горнопроходческих работ, включая подъездные пути, системы электро- и водоснабжения, пожаротушения.

В ходе техтура заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил:

«Госкорпорация “Росатом” создает технологии, которые меняют логику атомной энергетики: отработавшее ядерное топливо становится не конечной точкой, а отправной – ресурсом для производства новой чистой безуглеродной энергии. При этом замкнутый топливный цикл – это и возвращение ценных материалов в производство, и последовательное решение вопросов, которые десятилетиями вызывали наибольшую обеспокоенность общества: сокращение объема радиоактивных отходов и обеспечение безопасной изоляции того, что остается после переработки. При сохранении намеченных темпов строительства инфраструктуры, задействованной в переработке ОЯТ, к 2050 году мы сможем сократить образование высокоактивных отходов от работы АЭС в 100 раз. Задачи, связанные с решением проблем того, что уже накоплено, мы планомерно решаем в рамках Федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Поэтому возвращение ценных материалов в топливный цикл и исследования безопасной финальной изоляции — части одной стратегии. Экологическая ответственность для нас не ограничивается выработкой низкоуглеродной электроэнергии. Она охватывает весь жизненный цикл ядерного топлива. Наша задача — передать будущим поколениям не проблемы, ожидающие решения, а технологии, которые уже работают».

Со своей стороны, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания РФ Павел Завальный подчеркнул:

«Технологический суверенитет — это способность не только обеспечивать текущие потребности страны, но и создавать задел, который будет определять наше развитие на десятилетия вперед. В Железногорске мы увидели, как прорывные отечественные научные разработки получают промышленное воплощение. Это впечатляет. Переработка отработавшего топлива и возвращение ценных материалов в производство расширяют ресурсную базу атомной энергетики и усиливают энергетическую безопасность России. Развивая такие технологии, наша страна закрепляет лидерство в мировой атомной отрасли. Сегодня “Росатом” создает и масштабирует решения, которые на наших глазах формируют облик энергетики будущего, объединяя технический прогресс, эффективное использование ресурсов и экологическую ответственность».

Комментируя визит, главный эксперт, председатель Комиссии по окружающей среде и безопасному развитию атомной отрасли, член Общественного совета «Росатома» Олег Муратов отметил:

«Ученые ничего не берут на веру, нам всегда нужны физические доказательства. Главные технологии атомной отрасли “потрогать” нельзя. Поэтому доверие к технологиям “Росатома” строится на возможности увидеть, как они работают, ознакомиться с результатами исследований и получить предметные ответы профильных специалистов. Поэтому открытость площадок и участие общественности в обсуждении решений так важны. Речь идет об экологической безопасности страны и будущих поколений».

Энергосистемы IV поколения: согласно классификации, принятой МАГАТЭ, IV поколение ядерных энергетических систем предполагает применение различных технологий, которые объединены общим результатом – более высокой эффективностью использования топлива, увеличенной безопасностью, сокращением отработавшего ядерного топлива и т.п.

Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, а в Томской области на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК», входит в Топливный дивизион «Росатома») в рамках проекта «Прорыв» впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

Реакторные установки IV поколения на быстрых нейтронах позволяют эффективно использовать переработанное отработавшее ядерное топливо традиционных реакторов. В частности, новую жизнь в составе МОКС-топлива для «быстрых» реакторов получает регенерированный плутоний, полученный от переработки ОЯТ. Работая на уран-плутониевом топливе, «быстрые» реакторы способны производить больше топлива, чем потребляют, а также утилизировать высокоактивные трансурановые элементы (актиниды).

Центр компетенций в Железногорске (входит в дивизион «Экологические решения») является ключевым предприятием «Росатома» по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.

ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» входит в дивизион «Экологические решения» госкорпорации «Росатом» и осуществляет деятельность в области обеспечения безопасного обращения с радиоактивными отходами, эксплуатации и закрытия объектов финальной изоляции радиоактивных отходов; выполняет функции заказчика проектирования и сооружения пунктов финальной изоляции радиоактивных отходов. Предприятию принадлежит ряд производственных объектов в Красноярском крае, Томской, Свердловской, Челябинской и Ульяновской областях. Отдельно строится подземная исследовательская лаборатория в рамках проекта создания пункта финальной изоляции высокоактивных радиоактивных отходов в г. Железногорске (Красноярский край). Создание инфраструктуры финальной изоляции в Российской Федерации ведётся в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года».

Госкорпорация «Росатом» осуществляет развитие инфраструктуры финальной изоляции радиоактивных отходов в целях укрепления экологической безопасности государства. Практика обязательной финальной изоляции радиоактивных отходов соответствует подходам, закрепленным в Объединенной конвенции МАГАТЭ «О безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами» и российском законодательстве.