В докладе о сырье для кабельной промышленности на 89-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" прозвучала обнадёживающая цифра: 90–95% полимеров производятся в России. А теперь заглянем в рецептуру безгалогенного компаунда. Чтобы материал меньше горел, в него добавляют минеральный наполнитель, например гидроксид алюминия. Его выпускают в России, и согласно докладу у таких наполнителей «низкая степень критичности».Но что именно посчитали и что на практике означает эта «низкая степень критичности», если для его обработки нужны импортные компоненты?

В авторской статье Олег Константинович Барашков подробно разбирает доклад Е. Б. Васильева «Состояние и проблемы обеспечения

сырьевыми компонентами производство полимерных материалов для кабельной промышленности». Он проходит по таблицам и выводам доклада, указывает на фактические неточности и спорит с тем, как в докладе оценили зависимость от импорта. На примерах кабельных рецептур Барашков показывает, почему один пластификатор может оказаться критичным для выпуска конкретной марки пластиката, даже если в общем объёме сырья его доля невелика.

Главный спор выходит за рамки таблиц. Какие компоненты действительно стоит выпускать в России? И в каких случаях импорт помогает отрасли осваивать новые материалы? Читайте в статье "Зависимость от импорта: неизбежное зло или источник развития?" на портале RusCable.Ru