Компания «Россети Юг» с начала 2026 года направила на развитие энергосистем регионов присутствия 22,8 млрд рублей. Средства направлены на строительство новых объектов электросетевого комплекса и модернизацию существующих.

Инвестиции в развитие электросетевого хозяйства Краснодарского края и Республики Адыгея составили 18,5 млрд рублей, Ростовской области – 2,4 млрд рублей, Астраханской – 1,1 млрд рублей, Волгоградской – 709 млн рублей, Республики Калмыкия – 148 млн рублей.

В ходе выполнения инвестиционной программы построены и реконструированы 1 475 км линий электропередачи (ЛЭП), введены в эксплуатацию подстанции общей мощностью 682 МВА.

В Краснодарском крае и Адыгее с начала года построены и реконструированы 920 км ЛЭП и 588 МВА, в Ростовской области – 191 км ЛЭП и 46 МВА. В Волгоградской области энергетики построили и реконструировали 180 км линий электропередачи и ввели в эксплуатацию 26 МВА, в Астраханской – 135 км ЛЭП и 19 МВА, в Калмыкии – 49 км ЛЭП и 3 МВА.

На строительство энергообъектов для технологического присоединения потребителей льготной категории компания направила 7,4 млрд рублей. Для выполнения обязательств по таким договорам энергетики построили 972 км новых ЛЭП и ввели в эксплуатацию 259 МВА трансформаторной мощности.

Реализация мероприятий инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет обеспечить социально-экономическое развитие территорий присутствия, повысить надежность электроснабжения потребителей и создавать необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.