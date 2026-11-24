В середине ноября специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт кабельных линий в рабочем поселке Красково городского округа Люберцы. Проведенные мероприятия позволили повысить качество и надежность электроснабжения трех многоквартирных домов, где проживают около 600 человек, а также таких социально значимых объектов, как Красковская средняя общеобразовательная школа № 55 и котельная.

В ходе работ специалисты заменили четыре кабельные линии общей протяженностью около 850 метров, проложив современный кабель с улучшенными изоляционными и техническими характеристиками. Также энергетики осуществили необходимый комплекс пусконаладочных работ перед вводом обновленных линий в эксплуатацию.

Замена кабельных линий электропередачи позволила существенно снизить вероятность возникновения технологических нарушений в распределительной сети поселка Красково. Выполненный капитальный ремонт повысил качество электроэнергии потребителям и обеспечил бесперебойное функционирование котельной и школы в период повышенных осенне-зимних нагрузок.