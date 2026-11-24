Более 600 жителей, школа и котельная в поселке Красково обеспечены стабильным электроснабжением
В середине ноября специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт кабельных линий в рабочем поселке Красково городского округа Люберцы. Проведенные мероприятия позволили повысить качество и надежность электроснабжения трех многоквартирных домов, где проживают около 600 человек, а также таких социально значимых объектов, как Красковская средняя общеобразовательная школа № 55 и котельная.
В ходе работ специалисты заменили четыре кабельные линии общей протяженностью около 850 метров, проложив современный кабель с улучшенными изоляционными и техническими характеристиками. Также энергетики осуществили необходимый комплекс пусконаладочных работ перед вводом обновленных линий в эксплуатацию.
Замена кабельных линий электропередачи позволила существенно снизить вероятность возникновения технологических нарушений в распределительной сети поселка Красково. Выполненный капитальный ремонт повысил качество электроэнергии потребителям и обеспечил бесперебойное функционирование котельной и школы в период повышенных осенне-зимних нагрузок.
«Капитальный ремонт кабельных линий в Краскове — это история про шестьсот жителей трех домов, школьников и работу котельной, от которой зависит тепло в поселке. Замена четырех участков общей протяженностью около километра на кабель с улучшенными изоляционными характеристиками снижает вероятность технологических нарушений и делает электроснабжение более предсказуемым. Перед вводом в работу энергетики выполнили необходимые пусконаладочные мероприятия, чтобы убедиться, что обновленные линии ведут себя корректно под нагрузкой. Для школы № 55 и котельной это особенно важно в осенне-зимний период, когда от электричества зависят и занятия, и отопление. Энергетики выполнили работы в срок, и такие проекты показывают, что плановый ремонт сетей — это не формальность, а реальный вклад в комфорт и безопасность людей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.