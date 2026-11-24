Для более 150 жителей частного сектора в деревне Антоново Раменского муниципального округа обновили линию электропередачи. Работы улучшили электроснабжение 50 частных домовладений, расположенных на улице Дом завода «Электроизолятор» и улице Новой в деревне Антоново.

Специалисты «Мособлэнерго» в середине ноября 2026 года провели капитальный ремонт воздушной линии, пролегающей от трансформаторной подстанции № 445. Энергетики заменили неизолированный провод на современный самонесущий изолированный провод (СИП) протяженностью 1530 метров, а также 35 железобетонных опор и смонтировали восемь заземляющих устройств. Кроме того, специалисты расчистили охранную зону воздушной линии электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

Линия эксплуатировалась длительное время и была подвержена риску повреждения. При сильном ветре или обледенении провод мог быть поврежден, и без электроэнергии могли остаться около 150 жителей. Зимой, когда включают обогреватели, нагрузка на сеть растет. Новый провод прочнее, что снижает риск технологических нарушений.

Благодаря проведенным работам удалось избавить более 50 семей деревни Антоново от опасений по поводу перебоев с электричеством.