В Заларинском районе Иркутской области продолжается масштабная реконструкция транспортной развязки на участке с 1679-го по 1681-й км федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы на объекте начались в марте 2026 года. За это время выполнен значительный объем: специалисты устроили восемь водопропускных труб, возвели две опоры путепровода (№ 1 и № 2) и завершили переустройство инженерных коммуникаций. Устройство земляного полотна выполнено на 70%.

Параллельно с этим ведется формирование дорожной одежды: ее слои уже уложены на основном ходу протяженностью 1,2 км и съездах развязки протяженностью 1,3 км. Общая готовность дорожного покрытия составляет 35%.

В настоящее время дорожники продолжают устройство подпорной стенки, монтируют балки пролетного строения путепровода, заменяют слабые грунты и продолжают отсыпку земляного полотна. Вместе с тем выполняется устройство дополнительного слоя основания дорожной одежды и монтаж элементов освещения.

По итогу всех выполненных работ участок будет расширен с двух до четырех полос, существующие съезды общей протяженностью более 7 км приведут в нормативное состояние, а путепровод реконструируют.

«Заларинская развязка – один из ключевых проектов для нашего региона на трассе Р-255 «Сибирь». Здесь мы создаем современный транспортный узел: расширение проезжей части до четырех полос, приведение съездов в нормативное состояние и обустройство новой системы освещения кардинально повысят пропускную способность и безопасность на этом участке федеральной автомобильной дороги», – отметил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Дмитрий Батурин.

Завершение всех работ на объекте запланировано на сентябрь 2028 года.

Добавим, что сейчас в целях обеспечения безопасности дорожного движения на период монтажа балок путепровода на участке действует измененная схема движения транзитного транспорта.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» осуществляет функции заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. В оперативном управлении учреждения находятся трассы Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал», А-331 «Вилюй», А-333, А-340, А-350 и Р-297 «Амур» общей протяжённостью более 4 200 км.