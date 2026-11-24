Исследователи Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) разработали программный модуль для автоматизированного формирования ветровой нагрузки на решётчатые конструкции. Разработка зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ ФИПС.

Разработку можно применять при проектировании новых сооружений, проверочных расчётах уже построенных объектов, а также при обосновании их реконструкции, модернизации и усиления. Особую ценность она может иметь для объектов, где точность расчёта напрямую влияет на безопасность и стоимость решений: опор ЛЭП, антенно-мачтовых сооружений, башен связи и других пространственных металлоконструкций.

Инструмент поможет инженерам быстрее и точнее рассчитывать воздействие ветра на башни, мачты, решётчатые опоры линий электропередачи и другие пространственные стержневые системы. Он сокращает объём ручных вычислений и снижает риск ошибок при оценке несущей способности таких сооружений. Ветровая нагрузка – один из ключевых факторов при проектировании и проверке высоких решётчатых сооружений. Её расчёт требует учёта климатических условий, типа местности, направления ветра, геометрии конструкции, затенения элементов и аэродинамических характеристик. Российские строительные нормы отдельно регулируют определение нагрузок на решётчатые конструкции.

«При анализе высотных решетчатых сооружений, состоящих из большого количества элементов, определение ветровых нагрузок является трудоемкой и очень ответственной задачей. Даже небольшая ошибка может привести к неверным выводам о несущей способности. Разработанный модуль позволяет формализовать эту часть расчётного процесса – один раз задать параметры, автоматически получить распределение нагрузки и передать данные в расчётные комплексы. Это сокращает объём ручных операций и делает расчёт более прозрачным и воспроизводимым», – отметила автор разработки, доцент кафедры теории сооружений и технической механики ННГАСУ Юлия Маркина.

В новом модуле пользователь задаёт климатические параметры, тип местности, направление ветра и геометрические характеристики конструкции. Программа автоматически определяет отметки и параметры элементов и панелей, ветровые площади и их проекции, площади контуров панелей, коэффициенты изменения ветрового давления по высоте и аэродинамические коэффициенты. На основе этих данных рассчитываются результирующие нагрузки на панели с учётом пространственной ориентации элементов, затенения и принадлежности граням. Затем формируются нагрузки на отдельные конечные элементы расчётной модели. Результаты представляются в виде поэлементных и сводных таблиц. Их можно передавать в CAE-комплексы для дальнейшего расчёта конструкции и использовать при подготовке проектной и отчётной документации. Программа также интегрирована со сводной базой данных геометрических и механических характеристик профилей сортамента.

Модуль относится к классу специализированных инженерных программ и может стать элементом отечественной цифровой инфраструктуры в строительном проектировании. Его использование способно укрепить и улучшить собственные компетенции в области расчётных методик строительных конструкций.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках стратегического проекта вуза «Цифровое строительство», реализуемого в рамках Программы развития ННГАСУ и участия университета в федеральной программе «Приоритет-2030» (обновлённый национальный проект «Молодёжь и дети»).

Решётчатые конструкции – инженерные сооружения, состоящие из стержневых элементов, объединённых в пространственную систему. К ним относятся башни, мачты, опоры линий электропередачи и другие конструкции, где важны точность расчёта ветровых нагрузок и надёжность работы при эксплуатации. От корректности расчёта напрямую зависит безопасность и долговечность сооружения.

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) – ведущий вуз России в области архитектуры, строительства и дизайна. Основанный в 1930 году, университет имеет богатую историю подготовки высококвалифицированных специалистов для строительной отрасли страны. В составе университета действуют структурные подразделение по подготовке кадров в сферах архитектуры, промышленного и гражданского строительства, инженерной экологии, информационных систем и технологий.

ННГАСУ активно участвует в научных исследованиях и международных проектах, сотрудничает с ведущими строительными компаниями и организациями. Университет располагает современной материально-технической базой, включая лаборатории, учебные мастерские и компьютерные классы.