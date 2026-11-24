Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба в Абхазии — стратегически важный инфраструктурный объект, от бесперебойной работы которого зависят безопасность полётов, комфорт пассажиров и стабильность транспортного сообщения региона.

Перед проектировщиками и строителями стояла задача создать распределительную систему электроснабжения, способную обеспечить надёжное питание всех технологических потребителей терминала: систем освещения и вентиляции, кондиционирования и отопления, слаботочных систем (пожарной сигнализации, видеонаблюдения, связи), зарядных станций для электромобилей, а также оборудования пунктов досмотра и обработки багажа.

К системе электроснабжения предъявлялись повышенные требования:

устойчивость к перегрузкам и коротким замыканиям;

защита чувствительного оборудования от импульсных перенапряжений (грозовых и коммутационных);

возможность оперативного секционирования и резервирования питания;

соответствие российским и международным стандартам, наличие полного пакета сертификатов и разрешительной документации для поставки на территорию Абхазии.

Дополнительным условием была комплектация щитов оборудованием одного производителя для упрощения монтажа, настройки и последующего обслуживания.

Сложности проекта и их решение

Реализация проекта проходила в условиях сжатых сроков и повышенных требований к логистике. Поставка оборудования в Абхазию требовала оформления разрешительной документации и сертификатов соответствия, подтверждающих безопасность и качество продукции. Кроме того, необходимо было учесть климатические особенности региона (высокая влажность, перепады температур) и обеспечить стабильную работу оборудования в условиях аэропортовой инфраструктуры.

Совместно с проектировщиками и монтажными организациями специалисты КЭАЗ подобрали оптимальную конфигурацию щитов, обеспечив взаимную совместимость всех компонентов и запас по отключающей способности. Применение унифицированных серий OptiMat D, OptiDin и OptiSwitch DI позволило сократить номенклатуру и упростить сборку щитов на объекте. Все поставляемые устройства прошли необходимую сертификацию, что подтвердило их соответствие требованиям для поставки в Абхазию.

Для распределительных щитов терминалов аэровокзального комплекса было применено комплексное решение на базе оборудования КЭАЗ. В состав поставки вошли:

Оборудование КЭАЗ установлено в главном распределительном щите (ГРЩ), распределительных пунктах (РП) и щитах распределения (ЩР) терминалов. Такая комплектация позволила создать многоуровневую систему защиты и распределения электроэнергии, охватывающую все ответственные узлы аэровокзального комплекса — от вводов до конечных потребителей. В результате удалось обеспечить надёжное электроснабжение всех систем нового аэровокзального комплекса. Проект успешно завершён в 2025 году, а 2 апреля 2026 года состоялось официальное открытие. Надёжность оборудования КЭАЗ подтверждена успешной эксплуатацией на объекте.