Решения КЭАЗ обеспечивают безопасность электроснабжения международного аэропорта Сухум
Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба в Абхазии — стратегически важный инфраструктурный объект, от бесперебойной работы которого зависят безопасность полётов, комфорт пассажиров и стабильность транспортного сообщения региона.
Перед проектировщиками и строителями стояла задача создать распределительную систему электроснабжения, способную обеспечить надёжное питание всех технологических потребителей терминала: систем освещения и вентиляции, кондиционирования и отопления, слаботочных систем (пожарной сигнализации, видеонаблюдения, связи), зарядных станций для электромобилей, а также оборудования пунктов досмотра и обработки багажа.
К системе электроснабжения предъявлялись повышенные требования:
- устойчивость к перегрузкам и коротким замыканиям;
- защита чувствительного оборудования от импульсных перенапряжений (грозовых и коммутационных);
- возможность оперативного секционирования и резервирования питания;
- соответствие российским и международным стандартам, наличие полного пакета сертификатов и разрешительной документации для поставки на территорию Абхазии.
Дополнительным условием была комплектация щитов оборудованием одного производителя для упрощения монтажа, настройки и последующего обслуживания.
Сложности проекта и их решение
Реализация проекта проходила в условиях сжатых сроков и повышенных требований к логистике. Поставка оборудования в Абхазию требовала оформления разрешительной документации и сертификатов соответствия, подтверждающих безопасность и качество продукции. Кроме того, необходимо было учесть климатические особенности региона (высокая влажность, перепады температур) и обеспечить стабильную работу оборудования в условиях аэропортовой инфраструктуры.
Совместно с проектировщиками и монтажными организациями специалисты КЭАЗ подобрали оптимальную конфигурацию щитов, обеспечив взаимную совместимость всех компонентов и запас по отключающей способности. Применение унифицированных серий OptiMat D, OptiDin и OptiSwitch DI позволило сократить номенклатуру и упростить сборку щитов на объекте. Все поставляемые устройства прошли необходимую сертификацию, что подтвердило их соответствие требованиям для поставки в Абхазию.
Для распределительных щитов терминалов аэровокзального комплекса было применено комплексное решение на базе оборудования КЭАЗ. В состав поставки вошли:
|
Задача
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Оборудование КЭАЗ
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Защита вводов и отходящих линий, обеспечение высокой отключающей способности и селективности
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OptiMat D — автоматические выключатели в литом корпусе (16–630 А)
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Оперативные переключения и секционирование, безопасное управление распределением энергии
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OptiSwitch DI — выключатели и переключатели нагрузки (25–3150 А)
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Распределение и защита групповых цепей (освещение, розеточные группы, технологическое оборудование)
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OptiDin — модульные автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока (VD63, D63), выключатели нагрузки (BM63, BM125), контакторы модульные (MK-100)
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Защита чувствительной электроники от грозовых и коммутационных перенапряжений
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OptiDin OM-II — устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) класса I+II+III и II+III
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Бесперебойное питание ответственных потребителей (резервирование)
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OptiSave H — блоки автоматического ввода резерва
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Измерение тока для систем учёта и релейной защиты
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ТТК — трансформаторы тока измерительные (с окном)
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Удобный и безопасный монтаж, подключение и заземление
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OptiClip — клеммы винтовые проходные и заземляющие
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Комплектация щитов распределения металлическими корпусами
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ЩМП,ЩРн(в) — корпуса щитов с монтажной панелью и корпуса щитов распределения металлические
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Управление двигателями и нагрузками
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Контроль напряжения в трёхфазных сетях
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OptiRel D — реле контроля напряжения трёхфазные
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Индикация и оперативное переключение
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OptiSignal D22, OptiSignal Compact D22 — переключатели и светодиодные индикаторы
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Защита цепей предохранителями, разъединение и коммутация
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OptiFuse NH — предохранители ножевого типа; OptiBlock — предохранители-выключатели-разъединители
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Концевая коммутация и позиционирование
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OptiLiS D4B— выключатели концевые стандарта EN 50041 (металлические)
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Программируемые задержки и логика управления
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Optimer M500 — программируемые реле времени
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Распределение питания внутри щитов
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Шины в изоляции — для распределения питания внутри щитов
Оборудование КЭАЗ установлено в главном распределительном щите (ГРЩ), распределительных пунктах (РП) и щитах распределения (ЩР) терминалов. Такая комплектация позволила создать многоуровневую систему защиты и распределения электроэнергии, охватывающую все ответственные узлы аэровокзального комплекса — от вводов до конечных потребителей. В результате удалось обеспечить надёжное электроснабжение всех систем нового аэровокзального комплекса. Проект успешно завершён в 2025 году, а 2 апреля 2026 года состоялось официальное открытие. Надёжность оборудования КЭАЗ подтверждена успешной эксплуатацией на объекте.
- Проект аэропорта в Сухуме стал для нас важным опытом работы на международном объекте с повышенными требованиями к безопасности и надёжности. Мы гордимся, что оборудование КЭАЗ обеспечивает бесперебойную работу всех систем нового терминала. Благодаря широкой линейке OptiMat D, OptiDin и OptiSwitch DI нам удалось комплексно закрыть потребности проекта и предложить решение, которое выдерживает высокие нагрузки и соответствует самым строгим стандартам. Уверен, что наш вклад поможет аэропорту долгие годы служить пассажирам и развивать транспортную доступность региона, – отметил руководитель отдела «Транспорт» КЭАЗ Михаил Раевский.