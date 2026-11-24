В рамках реализации инвестиционной программы специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» провели реконструкцию электросетей в хуторе Солянка Быковского района Волгоградской области.

Населенный пункт расположен вдоль федеральной трассы и вблизи берега Волги. В хуторе проживают порядка 200 человек и создана туристическая инфраструктура.

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей энергетики заменили воздушные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 – 10 кВ: установили более 70 опор и смонтировали свыше двух километров самонесущего изолированного провода с высокими эксплуатационными характеристиками. Его применение повышает надежность электроснабжения, уменьшает потери электроэнергии и сокращает риски несчастных случаев.

Специалисты филиала перенесли действующую трансформаторную подстанцию ближе к основным потребителям электроэнергии. Благодаря этому напряжение в сети станет стабильнее, а риск аварий – значительно ниже.